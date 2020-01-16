Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ASVEL'i konuk ediyor

Fenerbahçe, 21 yaşındaki genç forvet Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı.

Başakşehir'le yollarını ayıran ve Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Arda Turan Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

Kayserispor'da an itibariyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'a 4 kulüp talip oldu.

2 İngiliz istedi Fenerbahçe 'yok' dedi

Harry Kane’in sezonu kapatması üzerine Tottenham, Comolli’yle temasa geçti, Burnley ise hem kulübe hem menajerine ‘Görüşelim’ teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise ‘Satmayı düşünmüyoruz’ diye kestirip attı.