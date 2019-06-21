Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,824
  • 6,6288
  • 261.901
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Anadolu Efes soyunma odasında büyük sevinç

Anadolu Efes soyunma odasında büyük sevinç

Anadolu Efes soyunma odasında büyük sevinç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, soyunma odasında şampiyonluğu kutladı.

Play-off final serisinin yedinci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek şampiyon olan lacivert-beyazlı ekipte, kupa töreninin ardından soyunma odasında şampiyonluk coşkusu yaşandı.

Kulüp Başkanı Tuncay Özilhan'ın da girdiği soyunma odasında basketbolcular ve teknik ekip, kupayla basın mensuplarına poz verdi.

Lacivert-beyazlılar, tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Öte yandan, karşılaşma boyunca kenarda oturan ve durgun tavrıyla dikkati çeken Başantrenör Ergin Ataman'ın neşeli olduğu görüldü.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Şener - Cenk Küpeli çiftinin nikahından ilk fotoğraflar ortaya çıktı
'Eşime teklif gelmiyor' diyen Pınar Altuğ için ilginç yorum
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Güzel oyuncunun o görüntüleri şaşırttı
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti

Hırsızdan pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko