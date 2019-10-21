Anadolu Efes ligde çok farklı

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşma dengeli bir oyunla başlarken hızlı hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, 6. dakikayı 13-8 önde tamamladı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Andrews ve Deniz Kılıçlı'nın sayılarıyla ev sahibi takımın farkı açmasını engellemeye çalışsa da lacivert-beyazlılar, Beaubois'nın etkili performansıyla ilk periyodu 22-12 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe tempolu bir oyunla başlayan Anadolu Efes, 14. dakikayı 19 sayı farkla önde geçti: 38-19. Ev sahibi takım, savunmada ritmini bir türlü yakalayamayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında soyunma odasına 56-40 üstün girdi.

Lacivert-beyazlı takım, oyundan düşen konuk ekip karşısında üçüncü çeyreği 26 sayılık farkla (82-56) önde bitirdi.

Mücadelenin final periyodunda farkı bir ara 41 sayıya (106-65) kadar çıkaran Anadolu Efes, maçı 109-69 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Özge Şentürk

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 9, Beaubois 16, Tolga Geçim 6, Singleton 15, Pleiss 6, Buğrahan Tuncer 5, Sertaç Şanlı 11, Yiğitcan Saybir 13, Ömer Can İlyasoğlu 2, Mustafa Kurtuldum 12, Micic 7, Anderson 7

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 14, Andrews 16, Eldridge 2, Deniz Kılıçlı 11, Upshaw 10, Mert Celep 6, Yiğit Abdullahoğlu, Cengizhan İvedi 4, Kerem Özkan 4, Arda Erdoğan 2

1. Periyot: 22-12

Devre: 56-40

3. Periyot: 82-56