ING Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol'u konuk eden Anadolu Efes sahadan 98-79 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 98-79 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 6'da 6 yaptı. Büyükçekmece Basketbol ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Pleiss'ın 9 sayıyla etkili olduğu ilk 5 dakikayı 17-8 önde geçti. Anadolu Efes, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-14. Geri kalan bölümde de Moerman ile hücum ve savunmada etkili olmaya devam eden Anadolu Efes, ilk periyodu 31-17 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta, 14. dakikaya Anadolu Efes'in 38-26 üstünlüğüyle girildi. Anadolu Efes, çeyreğin kalan bölümünde hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla ilk yarıyı 56-40 önde kapattı.

Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıya da iyi başladı ve 24. dakikada farkı 22'ye (69-47) çıkardı. Sonrasında 11-0'lık seri yakalayan Büyükçekmece Basketbol, 26. dakikada farkı 11'e indirdi: 69-58. Anadolu Efes, üçüncü periyodu 79-64 üstün tamamladı.

Son çeyrekte oyunun kontrolünü elinde bulunduran Anadolu Efes, karşılaşmayı 98-79 kazandı.