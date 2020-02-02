Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.