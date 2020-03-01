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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 15:06
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  • 01 Mart 2020 Pazar 15:06

Anadolu Efes, İTÜ'ye karşı zorlanmadı

Anadolu Efes, İTÜ'ye karşı zorlanmadı

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ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Sigortam.net İTÜ Basket'i 63-49 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes 18. galibiyetini aldı. Sigortam.net İTÜ Basket ise 20. mağlubiyetini yaşadı.

Müsabaka öncesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçikler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, organize hücumlardan bulduğu basketlerle ilk 5 dakikayı 10-5 önde geçti. Dış atışlardan skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlı takım, Beaubois'nın sayılarıyla 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 7-17. Bu bölümden sonra 6-0'lık seri yakalayan Sigortam.net İTÜ Basket, çeyreğin bitimine 43 saniye kala farkı 4'e çekti (13-17) ve ilk periyot bu skorla tamamlandı.

İkinci çeyreğin ilk 2 dakika 25 saniyesinde taraflar skor üretemedi. Kalan bölümde Campbell ve Huff ile dış atışlardan 3 isabet bulan Sigortam.net İTÜ Basket'e genç oyuncuları Ömer Can İlyasoğlu ve Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 31-28 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Sigortam.net İTÜ Basket, Huff'un serbest atıştan kaydettiği sayılarla 24. dakikada farkı 1'e indirdi: 32-33. Daha sonra Beaubois ve Anderson'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya kazandırdığı basketlerle 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 26. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 32-42. Ev sahibi takım, son bölümde Oğulcan Baykan'ın etkili oyunuyla farkı azalttı ve final periyoduna Anadolu Efes'in 45-41 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte Moerman, Doğuş Balbay ve Anderson'ın 3 sayılık basketleriyle farkı açan ve Sigortam.net İTÜ Basket'in direncini kıran Anadolu Efes, karşılaşmadan 63-49 galip ayrıldı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Semih Vural, Ozan Çakar, Polat Parlak

Sigortam.net İTÜ Basket: Utku Saraloğlu, Campbell 11, Semih Say 6, Huff 8, Ramazan Tekin 4, Oğulcan Baykan 12, Burak Selen 3, Yunus Akçay, Alp Oktay 5

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 10, Buğrahan Tuncer, Peters, Tolga Geçim 6, Dunston 3, Anderson 13, Mustafa Kurtuldum, Ömer Can İlyasoğlu 3, Beaubois 13, Yiğitcan Saybir 10, Sertaç Şanlı, Moerman 5

1. Periyot: 13-17

Devre: 28-31

3. Periyot: 41-45

DUNSTON YAKLAŞIK 4 AY SONRA SAHADA

Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Bryant Dunston, yaklaşık 4 ay sonra formasına kavuştu.

Ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen 33 yaşındaki pivot, Sigortam.net İTÜ Basket maçıyla parkelere döndü.

Dunston, son olarak Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yaptığı müsabakada forma giymişti. Bryant Dunston, 22 dakika 56 saniye süre aldığı mücadelede 3 sayı kaydetti.

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