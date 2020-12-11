Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maçına koronavirüs engeli

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanması planlanan Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maçı, Frutti Extra Bursaspor'un 6 oyuncusunda karantina uygulaması başlatılması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanması planlanan Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maçı Covid-19 nedeniyle ertelendi.

Ligin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Frutti Extra Bursaspor'un 6 futbolcusu için karantina uygulamasına başlandığı ve bu nedenle maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.