Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maçına koronavirüs engeli

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanması planlanan Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maçı Covid-19 nedeniyle ertelendi.
Ligin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Frutti Extra Bursaspor'un 6 futbolcusu için karantina uygulamasına başlandığı ve bu nedenle maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
17 Aralık'ta sahibini bulacak FIFA Ödülleri'nde adaylar belli oldu. Yılın futbolcusu ödülü için Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski yarışacak.
Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo, PSG maçında yaşanan skandal olayı ve hissettiklerini anlattı.
Rumen on numara Ianis Hagi'nin Rangers'tan ayrılık ihtimali giderek artıyor.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.
Arsenal'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Mesut Özil'in yeni adresi merak ediliyor.