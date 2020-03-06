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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 22:42
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  • 06 Mart 2020 Cuma 22:42

Anadolu Efes evinde çok farklı

Anadolu Efes evinde çok farklı

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THY Avrupa Ligi'nin 28. hafta maçında lider Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 91-79 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, galibiyet sayısını 24'e çıkarırken, Olympiakos 16. kez mağlup olarak play-off yolunda ciddi bir yara aldı.

Müsabakaya Buycks ve Papanikolaou'nun 3 sayı çizgisini gerisinden bulduğu isabetli şutlarla başlayan konuk takım, 3. dakikada 13-5 üstünlük kurdu. Pleiss'ın pota altında bulduğu basketlerle oyuna tutunan lacivert-beyazlılar, 5. dakikayı 17-11 geride tamamladı. İyi savunma yapan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in elinden 8-0'lık seri buldu ve 8. dakikanın başında 19-17 öne geçti. Larkin'in 3 sayılık basketleri, Pleiss'ın da pota altındaki etkili oyunuyla kısa sürede farkı açan Anadolu Efes, periyodun son dakikasına 29-19 üstün girdi. Lacivert-beyazlılar, son dakikada rakibinin 4 sayısına engel olamadı ve ilk çeyreği 29-24 önde bitirdi. İlk periyotta dışarıdan 5'te 3 isabet sağlayan Larkin 12, pota altında etkili olan Pleiss ise 11 sayı üreterek ön plana çıktı.

İkinci çeyreğe Micic'in bulduğu 5-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, 12. dakikada farkı ikinci kez daha çift hanelere taşıdı: 34-24. Pota altında rakibine büyük üstünlük kuran ev sahibi ekip, 15. dakikayı 12 sayı farkla 40-28 önde tamamladı. İyi oyununu sürdüren ve 18. dakikada 15 sayılık (49-34) üstünlük kuran Anadolu Efes, son dakikada Printezis'i durdurmakta zorlanınca devre arasına 51-41 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Larkin ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, 25. dakikayı 63-46 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, çeyreğin son dakikasında 19 sayılık (72-53) üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip, periyodu da 72-55 önde tamamladı.

Son çeyreğe Baldwin, Rubit ve Vezenkov'un elinden bulduğu 9-0'lık seriyle giren Yunanistan temsilcisi, 33. dakikada farkı 8 sayıya (72-64) indirdi. Singleton ve Dunston'ın pota altından ürettiği basketlerle farkın daha da kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 35. dakikayı 78-69 üstün kapattı. Kalan bölümü daha iyi geçiren ev sahibi takım, sahadan 12 sayı farkla 91-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 30'u 3 sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 40 sayı üreten milli basketbolcu Shane Larkin, galibiyette başrolü oynadı. Olympiakos'un en skorer oyuncusu ise 14 sayı bulan Ellis oldu.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında 12 Mart Perşembe günü İspanya'nın Valencia takımını konuk edecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Jakup Zamojski (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 40, Micic 12, Anderson 4, Singleton 3, Pleiss 13, Beaubois 3, Simon, Moerman 5, Dunston 11, Doğuş Balbay, Peters, Sertaç Şanlı

Olympiakos: Buycks 11, McKissic 5, Papanikolaou 8, Printezis 9, Ellis 14, Paul 7, Baldwin 8, Vezenkov 10, Rubit 4, Rochestie 3

1. Periyot: 29-24

Devre: 51-41

3. Periyot: 72-55

Beş faulle çıkanlar: 36.19 Singleton (Anadolu Efes), 39.41 Ellis (Olympiakos)

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