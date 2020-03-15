Anadolu Efes deplasmanda çok farklı

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Sessiz ve golsüz derbi Sessiz ve golsüz derbi Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı! Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Maçı izlemek isteyen milyonlarca taraftar "Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta?" aramasını yapıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

'Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz?' 'Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz?' süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

'Türkiye şu anda en güvenli ülke' 'Türkiye şu anda en güvenli ülke' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile seyircisiz oynanan ve 0-0 eşitlik ile sona eren maçın ardından konuştu.

'Devletimiz gerekli önlemleri alıyor' 'Devletimiz gerekli önlemleri alıyor' Beşiktaş'ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu ve koronavirüs için herkesi sakin olmaya davet etti.

'Utanç verici bir gece yaşadık' 'Utanç verici bir gece yaşadık' Galatasaray ile Beşiktaş arasında seyircisiz oynanan ve 0-0 golsüz eşitlik ile sona eren maçın ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor-Başakşehir maçında kazanan yok! Trabzonspor-Başakşehir maçında kazanan yok! Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.