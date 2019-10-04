Anadolu Efes Barcelona maçı şifresiz mi? Anadolu Efes Barcelona hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes Barcelona maçı şifresiz mi? sorusu maçı seyretmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Anadolu Efes, geçen sezonun playoff eşleşmesi olan Barcelona ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 659. maçına çıkacak. İki takım arasındaki karşılaşmada, Pembe Top Sahada Projesi'nin altıncısı yapılacak. Anadolu Efes Barcelona maçı şifresiz mi? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon final oynayan Anadolu Efes, 2019-2020 sezonun ilk hafta maçında bu akşam İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS Haber ekranlarından şifreli yayınlanacak.

PEMBE TOP SAHADA

İki takım arasındaki karşılaşmada, Pembe Top Sahada Projesi'nin altıncısı yapılacak.

Lacivert-beyazlı kulüp ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle devam eden proje kapsamında karşılaşmanın hava atışı, projenin gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Bensu Soral tarafından Pembe Top ile gerçekleştirilecek.

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes’in ev sahibi olduğu ilk Avrupa karşılaşmasında yapılan Pembe Top Sahada Projesi, bir kez daha milyonlarca kişiye ulaşarak farkındalık oluşturacak.

Basketbolseverleri meme kanseri konusunda bilgilendirmek için çeşitli organizasyonların yapılacağı karşılaşmada, Pembe Top temalı eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde, taraftarlara Pembe Top hediye edilecek.