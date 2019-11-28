Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3549
  • 270.33
  • 106794
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih'i konuk edecek.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında cuma günü Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 10 haftada 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, lider Barcelona'nın averajla ardından ikinci durumda bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet ile 6 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih ise 12. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 669. maç

Anadolu Efes, Cuma günü Avrupa kupalarında 669. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 421. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi aldı.

(AA)


Gülşen'den ilginç kutlama: Yoldaşım, kıymetli bebelağım
Boşanmanın nedeni yasak aşk mı?
Özge Özpirinçci'yi sevindiren haber! O dadıya hapis cezası
Türkiye'ye dönen Can Yaman umduğunu bulamadı! Böyle karşılandı
Haluk Bilginer'den İrem Sak'a olay yanıt!
<p>Balıkesir´in Bigadiç ilçesinde hayvancılık yapan İsmail Can´a ait koyun ikiz yavruladıktan sonra

Öksüz Kalan Kuzu ´Anne, Anne´ Diye Meliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şaşkın hayvanların sevimli fotoğrafları