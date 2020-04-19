Anadolu Efes, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte dijital ortamda kutlayacak

Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve bu anlamda dünyada ilk ve tek bayram olan 23 Nisan’da miniklerin keyifli bir gün geçirmesi sağlanacak. 23 Nisan 2020 Perşembe günü video konferans üzerinden gerçekleştirilecek ve saat 10.30’da başlayacak kutlamada Başantrenör Ergin Ataman ve oğlu Sarp Ataman’ın yanı sıra takım kaptanı Doğuş Balbay, Anadolu Efes’in sesi Mustafa Özben ve kulüp maskotu Çaylak da miniklerle bir araya gelecek. Organizasyona 100’e yakın çocuk katılabilecek. Müzik, dans ve eğlence dolu olacak kutlamada Anadolu Efes’in yıldız oyuncularının çocuklara yönelik mesajları da katılımcılar ile paylaşılacak.
Galatasaray'da transfer edileceklerin 26 yaşını geçmemesi prensip olarak kabul edildi. Bu şekilde hem genç ve dinamik bir takım oluşturulacak hem de gelenlerin satılabilir ve para kazandırabilir olması kulübe yarayacak.
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbola verilen aranın ardından çok güçlü bir şekilde döneceğini vurgulayarak, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan asistleri konusunda dikkatli olmasını istedi.
Bu yıl Fenerbahçe'nin de Milli Takım'ın patronunun da Ferdi'den beklentisi çok büyük.
Bir süredir San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun izlenmesi adına eski golcüsü Mario Jardel'den destek alırken Brezilyalı'nın da olumlu raporlarıyla ilgisini güçlendirdi.
Trabzonspor'un 2016-2017 sezonunun devre arasında Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Joao Pereira'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fırtına, Portekizli oyuncu ile sezon sonunda sözleşme yenileyecek.
Koronavirüs'ü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak "Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum, hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."
Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.