Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbolda ligler ertelendi

SPOR GÜNDEMİ

Merih Demiral'ın test sonuçları açıklandı Merih Demiral'ın test sonuçları açıklandı Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Siyah-Beyazlı ekip tüm takımı testten geçirmişti. Yapılan testler sonucu Juventus'ta başka bir futbolcuda koronavirüse rastlanmazken milli futbolcumuz Merih Demiral için de müjdeli haber gelmiş oldu.

Erteleme kararı sonrası TFF'de istifa Erteleme kararı sonrası TFF'de istifa TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaşlı yöneticiden taraftara transfer yanıtı Beşiktaşlı yöneticiden taraftara transfer yanıtı Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın koronavirüs paylaşımı üzerine siyah-beyazlı bir taraftar, transfer sorusu yöneltti.

Ve F.Bahçe'den açıklama geldi: Yalan haber Ve F.Bahçe'den açıklama geldi: Yalan haber Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'le ilgili basında çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! 3 yıldıza imza attırdı... Galatasaray transferde bombayı patlattı! 3 yıldıza imza attırdı... Galatasaray kulübü, Sivasspor'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ön protokol imzalandı.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor ‘Ligi bilen' hoca arayan Sarı-Lacivertliler'den herkesi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. Buna göre yönetim ‘İspanyolca bilen Türk antrenör' arayışlarına başladı! İddiaya göre bu girişimin nedeni, Fenerbahçe'nin yeni sezon için İspanyol bir teknik adamla anlaşmış olması. İşte İspanya'dan gelebilecek muhtemel hoca adayları...