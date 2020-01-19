Amin Younes derbisi

AKŞAM
İTALYA’DAN areanapoli.it sitesinin haberine göre; Napoli, Alman futbolcusu Amin Younes’i satmak istiyor. 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmayan Napoli’ye henüz bonservis için teklif yapılmadığı belirtildi. Finansal Fair Play kıskacındaki Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, yıldız kanat oyuncusunu sadece “Kiralayabileceği” yazılırken, en kötü ihtimalle Younes’in kiralık olarak Türkiye’ye gönderilebileceği kaydedildi.
VEDAT Muriqi’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada rakip takım taraftarları isyan etti.
Beşiktaş’ın altyapısına seçilen tek kız olan Elif Can AKŞAM’a konuştu. Bu akşam Sivasspor maçının devre arasında Vodafone Park’ta taraftarın huzuruna çıkacak olan Elif Can, “Ronaldo’nun tekniklerini izleyip, taklit ederek futbolu öğrendim. Beşiktaş’a seçilince şok oldum” dedi.
F.BAHÇE’NİN gündeminde olan Romarinho, Sarı Lacivertlilerin kendisi ile ilgilendiğini doğruladı.
Burnley Menajeri Dyche, “Muriqi transferi mümkün değil. 25 milyon euro gibi rakam hayallerimin dışında” diyerek transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi.
AJAX’A kiralık giden Babel, Hollanda basınına konuştu.
G.Saray ve F.Bahçe, Napoli’nin Alman futbolcusu için karşı karşıya geldi.
“Hocamızla 31 Aralık’ta görüştük. Kendisine bu konuyu sordum. ‘Bir şey olsa size getiririz’ dedi. Daha sonraki transfer toplantısında da Arda Turan’ın ‘A’sı bile geçmedi. Bu konu bize intikal etmedi.”