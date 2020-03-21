Amerikan Futbolu'nda ilk vaka

AKŞAM
NFL ekiplerinden New Orleans Saints’in başantrenörü Sean Payton’ın corona virüsü testi pozitif çıktı. 56 yaşındaki çalıştırıcı NFL’de koronavirüse yakalandığı tespit edilen ilk isim oldu. Payton yaptığı açıklamada, herkesin sorumlu davranmasını ve hükümetin yaptığı uyarıları mutlaka dikkate almasını istedi.
2003-2006 ile 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Christoph Daum sessizliğini bozdu
Alman Virolojist Jonas Schmidt-Chanasit, dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir açıklamada bulunarak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına kadar profesyonel futbolun oynanmasının mümkün olmadığını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen EURO 2020'nin adı aynı kalacak. UEFA, 2021'e ertelenen turnuvanın adının değişmeyeceğini açıkladı.
Milan forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan, "Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız." dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil liglerin ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor... Sepil liglerin 17 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamalarına yanıt olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Ligdeki müsabakalar durduruldu, kulüplerde sözleşme telaşı başladı