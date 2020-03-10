Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüse ortak önlem

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için Amerika'nın önemli organizasyonları tedbirleri artırdı. 4 büyük spor organizasyonu ortak bir bildiri yayımlayarak soyunma odalarına girişlere sınırlama getirildiği belirtildi.

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB), Futbol Ligi (MLS), Basketbol Ligi (NBA) ve Hokey Ligi (NHL) ortak bir bildiri yayınlayarak, koronavirüs nedeniyle soyunma odalarına girişlere sınırlama getirildiğini duyurdu.



Ortak bildiride, "Hastalığın etkileri ve halk sağlığı uzmanlarıyla yapılan görüşmeler sonrasında, ikinci bir bilgilendirmeye kadar, kulüp soyunma odaları ve binalarına maç öncesi ve sonrası sadece oyuncular ve çalışanları girebilecek. Soyunda odası ve kulüp binası dışında belirlenen alanlarda medyanın erişimi sağlanmaya devam edecektir. Geçici önlemler bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Bu durumu yakından takip etmeye ve güvenli bir ortam için gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir " denildi.

Nba yönetimi, geçtiğimiz cuma günü kulüplere maçların seyircisiz oynanması yönünde bir düşünceleri olduğunu iletmiş ancak bu öneri tepkilere neden olmuştu.

Lebron James, "Taraftarsız mı oynayacağız? hayır, bu imkansız. Eğer taraftar yoksa ben oynamıyorum. Ben, bu nedenle oynuyorum. Takım arkadaşlarım ve taraftar için oynuyorum. eğer bir salona geldiğimde taraftar yoksa, ben oynamıyorum. onlar ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar" açıklamasını yapmıştı.

Espn televizyonunun haberine göre NBA yönetimi, oyunculardan koronavirüs önlemleri doğrultusunda taraftarla yakın temasa girmemelerini de istedi.

Basketbolculara taraftardan imzalamak için kalem, top ve forma almamaları önerisinde bulunuldu. Şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs sebebiyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsten dolayı, Japonya Basketbol Ligi'yle birlikte İtalya'daki tüm spor organizasyonları da ertelenmişti.

(NTV Spor)