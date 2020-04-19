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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 17:52
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 17:52

Amatörde takım sayısı artacak

Amatörde takım sayısı artacak

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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, önümüzdeki sezon için Süper Amatör Küme'de takım sayısının artacağını söyledi.

Kayseri ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı, 14 takımla oynanan Kayseri Süper Amatör Küme’de kaliteyi ve heyecanı daha da artırmak adına takım sayısını çoğaltmayı düşündüklerini söyledi.

Kayseri ASKF Başkanı Soykarcı, "Kayseri 1. Amatör Küme’de hedefi kalmayan takımların havlu atmaması adına bazı çalışmalarımız var. Bunlardan birisi de Süper Amatör Küme’deki takım sayısını artırmak. Beraberinde bazı çalışmalar da düşünüyoruz. Bu sezonki Birinci Amatör Küme üçüncülerini de Süper Amatör Küme’ye dahil ederek, gelecek sezon Süper Amatör Küme’nin 16 takımla oynanması planımızda var" dedi.

14 takımla oynanan Süper Amatör Küme, bu kararın hayata geçirilmesi halinde önümüzdeki sezon 16 takımla oynanacak.

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