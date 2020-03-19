Amatör futbola erteleme geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantıda yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan kararlar doğrultusunda halen oynanmaya devam eden Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. ve 2. Amatör Ligler ile U19 kategorisi 1. ve 2. liglerin müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.
TFF İcra Kurulu Üyesi ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez’in sunduğu kapsamlı rapor ile ertelenen amatör liglerin yeni müsabaka takvimi de gelişmelere göre belirlenecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.
Liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray Kulübü bir açıklama yayımladı.
Süper Lig'in ertelenmesinden sonra lider Trabzonspor sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin ertelendiğini duyurdu. Kararla ilgili Galatasaray cephesinden ilk açıklama Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi.
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