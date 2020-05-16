Alvaro Montero Beşiktaş'ı Instagram'da takibe aldı

Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kolombiya ekibi Deportes Tolima'da forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi Alvaro Montero, Siyah-Beyazlıları Instagram'dan takibe aldı.

Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, gündemine Kolombiya ekibi Deportes Tolima'da forma giyen Alvaro Montero'yu almıştı. 25 yaşındaki kaleci, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir hamlede bulundu ve Siyah Beyazlı ekibin Instagram hesabını takip etmeye başladı.



Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Montero, Siyah Beyazlı ekibin resmi hesabını takibe aldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Montero'nun Siyah Beyazlı ekibe yakın olduğu yorumlandı.

Daha önce Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba tarafından Boca Juniors'a da önerildiği belirtilen kaleci, Kolombiya Milli Takımı Carlos Queiroz'un da gözdeleri arasında yer alıyor.

(Fanatik)