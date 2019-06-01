Altyapıda da şampiyon Aslan

AKŞAM ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

TÜRK futbolunda son dönemde en çok tartışılan altyapı konusunda ne kadar yetersiz olduğumuzu son 10 yılın istatistikleri ortaya koyuyor. Bu konudaki istatistiksel veriler tek etken olmasa da aslında başarının da altyapıdan yetişen oyuncuların katkısıyla geldiğini gösteriyor. Zira son 10 yılda altyapı oyuncularından en fazla katkıyı alan Galatasaray’ın kazandığı kupalar, bu alanda da Sarı-Kırmızılılar’ın rakipsiz olduğunu ortaya koyuyor. 10 yılda 5 şampiyonluk, 5 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası elde eden Sarı-Kırmızılılar, 14 kupayla zirvede yer alıyor. Galatasaray’ın bu dönemde altyapısından çıkan 22 oyuncudan 55 gol ve 91 asistlik katkı alması dikkat çekiyor.

BEŞiKTAŞ’TAN SADECE 3 KUPA

Türkiye’de alt yapıya en fazla önem verdiği söylenen kulüplerden biri olan Beşiktaş’ın durumu ise pek iç açıcı değil. Siyah-Beyazlılar bu dönemde alt yapıdan gelen 22 oyuncudan 15 gol ve 18 asistlik katkı aldı ve bu konuda en kötü performansı sergileyen kulüp durumunda. Altyapıdan gelen oyuncular 529 karşılaşmada forma giyerken, Necip Uysal 303 maçla bu konuda Kartal’ın gururu oldu. İbrahim Kaş 43 maçla onu takip ederken, Atınç Nukan 37 müsabakada görev aldı. Beşiktaş bu 10 yılda 2 şampiyonluk ve 1 kupa kazanmayı başardı.

30 KUPANIN 25’iNi BÜYÜKLER ALDI

Fenerbahçe aynı dönemde 2 şampiyonluk, 2 kupa ve 2 de Süper Kupa elde ederken, altyapı oyuncularından 316 maçta 43 gol ve 27 asistlik katkı aldı. Kanarya’da 24 genç oyuncu bu dönemde şans buldu. Bu sezon alt yapısında patlama yaşayan Trabzonspor ise 859 maçta özünden çıkan oyunculara şans verirken, bu sporculardan 63 gol ve 61 asistlik katkı elde etti. 28 alt yapı oyuncusunun görev aldığı Karadeniz ekibinin, bu performansı, yapıyı koruması halinde başarı vadediyor. Trabzonspor son 10 yılda 1 kupa ve 1 de Süper Kupa kazandı. Son 10 yıldaki 30 kupanın 25’ini 4 büyükler alırken, diğer 5 kupayı Bursa, Akhisar ve Konya elde etti.