Altınordu'nun 15 yaşındaki genç yıldızına Bayern Münih talip oldu

Türk ve Avrupa futboluna önemli yıldızlar kazandıran Altınordu'da şimdi gözler Burak İnce'de. Kırmızı-lacivertli formayla geçen hafta 1. Lig'de Eskişehirspor'a attığı golle 1. Lig'de en genç gol atan futbolcu unvanını alan Burak İnce'yi Alman devi Bayern Münih takibe aldı. Genç futbolcuyu sezon başı kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünü kırmızı-lacivertlilerin red ettiği ortaya çıktı. İzmir ekibinin Burak'ı A takıma aldıklarını ve bu sezon formayı giyeceğini açıklamasının ardından Bundesliga temsilcisinin 15 yaşındaki Burak İnce'yi yakın takibinin sürdüğü bildirildi.

EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLDİ

Burak İnce Almanya'da gerçekleşen MTU Halleh Cup'ta kendisini gösterdi. 15 yaş kategorisi turnuvasında en değerli oyuncu seçilen genç yıldız, Bayern Münih'in radarına girdi. Kurmaylar, Burak'a bu sezon takımda göstereceği performansın ardından Münih dışında bir çok kulübün talip olacağına inanıyor. Bu sezon vitrine çıkan Burak için kırmızı-lacivertli yönetim bonservis belirlemedi

39 MAÇTA 37 GOL ATTI

Bu sezon attığı golle 1. Lig tarihinde en genç gol atan futbolcu olan 15 yaşındaki Burak İnce, geçtiğimiz sezon kırmızı-lacivertli Elit Akademi U15 Ligi'nde görev yaptığı 39 karşılaşmada rakip fileleri 37 kez havalandırma başarısını gösterdi. Çeşitli kategorilerde forma giydiği milli takımda ise 20 mücadelede 8 gol kaydetti. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu bu sezon Burak'a 1. Lig'de 1'i ilk 11 olmak üzere 3 karşılaşmada 118 dakika şans verdi. Burak İnce, ligde şans bulduğu 3 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

ERHAN'IN HEDEFİ AVRUPA TAKIMLARI

Altınordu'da geçen hafta Eskişehirspor maçında 2 penaltı kurtararak galibiyette büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki file bekçisi Erhan Erentürk çok çalışmalarının katkılarını almaya başladıklarını belirtti. Avrupa'da futbol oynamayı hedeflediğini belirten Erhan, "Gelişimimi tamamlayıp Avrupa'da mücadele etmek ve milli takımda forma giymek istiyorum. Bunun için sadece çalışmak gerekiyor, onun için çalışmaya devam ediyorum" dedi.

(Yeni Asır)