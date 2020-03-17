Altınordu'da 1 puan sevinci

Eroğlu, yaptığı açıklamada, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tehdit altında olduğunu belirtti.
Bu sorunun bir an önce çözülmesini dileyen Eroğlu, "Bu durumda maç oynamak kolay değil. Yaşanan olaylardan dolayı maçlar seyircisiz oynanıyor. Bizim zaten çok fazla bir seyirci desteğimiz yok ama yine de maçlarımızı bir destekle oynuyorduk." değerlendirmesinde bulundu.
Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında ilk yarıda oyun üstünlüğünü sağlayamadıklarını, buna rağmen 3-4 pozisyon bulduklarını vurgulayan Eroğlu, ilk yarıda 1-0 geriye düşmelerinin ardından penaltıdan buldukları golle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade etti.
Değerlendiremedikleri çok pozisyon olduğunu kaydeden Eroğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. İkinci yarı golü çok istedik ama bir türlü pozisyonları değerlendiremedik ve maç 1-1 bitti. Sonuçta her puan değerli. Balıkesirspor'a bundan sonra başarılar dilerim." dedi.
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