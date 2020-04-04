  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 13:41
  • |
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 13:41

Altınordu Futbol Akademisi'nde uzaktan eğitim başladı

Altınordu Futbol Akademisi'nde uzaktan eğitim başladı

Paylaş

Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak rakipleri gibi evde antrenman modelini uygulayan TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da futbolculara verilen eğitimler de internet üzerinde gerçekleşmeye başladı.

İzmir temsilcisinde idmanların ardından A takım ve altyapıda derslerle ilgili eğitim de uzaktan yapılmaya başladı. Evlerinde bulunan öğrencilere İngilizce, psikolojik performans, sosyal medya kullanımı, medya iletişimi, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi ve dünya futbol tarihi dersleri internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeliyle aktarılıyor.

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) 2'nci Dönem İdari Direktörü Halit Eroğlu, antrenman programları ve internet üzerinden eğitimler sayesinde kriz dönemini en iyi şekilde geçirdiklerini belirterek, "Teknik ekibimiz ve eğitmenlerimizle birlikte hazırladığımız programlar uygulanmaya başladı. Fiziksel çalışmalar ve taktiksel görüntülerin yanı sıra ALFA Eğitim Müfredatı içerisinde yer alan derslerle, oyuncularımızı sürekli hazır tutuyoruz. Takım birlikteliğini sağlıyor ve bu süreci en verimli verimli geçiriyoruz" diye konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Karşıyaka'da 7 futbolcu sokağa çıkamayacak

title

Menemenspor'un vazgeçilmezi Rıdvan Koçak

title

Yılmaz Vural'dan futbolculara 'online' takip

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Fener istedi, Terim işi bitirdi! Prensip anlaşmasına varıldı
Fener istedi, Terim işi bitirdi! Prensip anlaşmasına varıldı

Fener istedi, Terim işi bitirdi! Prensip anlaşmasına varıldı

Gelecek sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ile de prensip anlaşmasına vardı.

Futbolculardan Beşiktaş yönetimine: Borcunuzu ödeyin konuşalım
Futbolculardan Beşiktaş yönetimine: Borcunuzu ödeyin konuşalım

Futbolculardan Beşiktaş yönetimine: Borcunuzu ödeyin konuşalım

Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda

'Bonservis bile istemiyoruz, yeter ki alın'
'Bonservis bile istemiyoruz, yeter ki alın'

'Bonservis bile istemiyoruz, yeter ki alın'

Galatasaray, Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'i gönderme kararı aldı. Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis bile talep etmeyecek.

Süper Lig'in Afrikalı yıldızlarından ırkçı açıklamaya sert tepki
Süper Lig'in Afrikalı yıldızlarından ırkçı açıklamaya sert tepki

Süper Lig'in Afrikalı yıldızlarından ırkçı açıklamaya sert tepki

Çaykur Rizespor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi.

Fener'in yeni hocası o mu? 'Türkiye'den teklif aldım'
Fener'in yeni hocası o mu? 'Türkiye'den teklif aldım'

Fener'in yeni hocası o mu? 'Türkiye'den teklif aldım'

Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco, yaptığı açıklamada “Türkiye'den bir kulüpten teklif aldım” dedi.

Josef de Souza Süper Lig'e dönmek için can atıyor
Josef de Souza Süper Lig'e dönmek için can atıyor

Josef de Souza Süper Lig'e dönmek için can atıyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti ve "Başka bir takımdan teklif gelirse ve Fenerbahçe beni istemezse mutlaka görüşürüm" dedi.

Koronavirüsten Fenerbahçe'ye ağır darbe!
Koronavirüsten Fenerbahçe'ye ağır darbe!

Koronavirüsten Fenerbahçe'ye ağır darbe!

Fenerahçe'nin transfer dönemindeki hedefi Vedat Muriç ve Ozan Tufan gibi piyasa değeri yüksek oyuncuları satarak yeni kadro oluşturmaktı. Ancak mevcut şartlarda beklenen gelirler hayal oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.