Altınordu Futbol Akademisi'nde uzaktan eğitim başladı

İzmir temsilcisinde idmanların ardından A takım ve altyapıda derslerle ilgili eğitim de uzaktan yapılmaya başladı. Evlerinde bulunan öğrencilere İngilizce, psikolojik performans, sosyal medya kullanımı, medya iletişimi, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi ve dünya futbol tarihi dersleri internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeliyle aktarılıyor.
Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) 2'nci Dönem İdari Direktörü Halit Eroğlu, antrenman programları ve internet üzerinden eğitimler sayesinde kriz dönemini en iyi şekilde geçirdiklerini belirterek, "Teknik ekibimiz ve eğitmenlerimizle birlikte hazırladığımız programlar uygulanmaya başladı. Fiziksel çalışmalar ve taktiksel görüntülerin yanı sıra ALFA Eğitim Müfredatı içerisinde yer alan derslerle, oyuncularımızı sürekli hazır tutuyoruz. Takım birlikteliğini sağlıyor ve bu süreci en verimli verimli geçiriyoruz" diye konuştu.
Gelecek sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ile de prensip anlaşmasına vardı.
Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda
Galatasaray, Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'i gönderme kararı aldı. Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis bile talep etmeyecek.
Çaykur Rizespor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi.
Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco, yaptığı açıklamada “Türkiye'den bir kulüpten teklif aldım” dedi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti ve "Başka bir takımdan teklif gelirse ve Fenerbahçe beni istemezse mutlaka görüşürüm" dedi.
Fenerahçe'nin transfer dönemindeki hedefi Vedat Muriç ve Ozan Tufan gibi piyasa değeri yüksek oyuncuları satarak yeni kadro oluşturmaktı. Ancak mevcut şartlarda beklenen gelirler hayal oldu.