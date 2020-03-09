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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 14:42
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 14:42

Altınordu ateşle oynuyor

Altınordu ateşle oynuyor

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TFF 1'inci Lig'in son 2 haftasında Altay'a 1-0, Cesar Grup Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek yara alan Altınordu, ateş hattından bir türlü uzaklaşamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Ligde 26'ncı hafta geride kalırken, İzmir temsilcisi 14'üncü haftadan bu yana 14'üncü sıradan kurtulamadı. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve 27 puanı bulunan kırmızı-lacivertlilerin küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 9'dan 6'ya düştü. Son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Altınordu, çarşamba günü deplasmanda 1 basamak ve 5 puan önünde yer alan İstanbulspor'a konuk olacak. Altınordu, İstanbulspor'un 6 haftalık yenilmezliğine son vermeye çalışacak.

Şimdiye kadar 8 kez karşılaşıp, ilk ve tek galibiyetini 2017'de aldığı Cesar Grup Ümraniyespor karşısında bir kez daha sahadan boynu bükük ayrılan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu ligde istekli ve coşkulu olmadığınız zaman kazanmak çok zor. Ligin bitimine çok az maç kaldı. Bir an önce 30 puan barajı üzerine çıkıp stresli ortamdan uzaklaşmalıyız. Ümraniyespor maçı bize bu avantajı sağlayacaktı. Artık çok daha dikkatli olmak zorundayız. Bu yenilginin etkilerini hızla silmek durumundayız" diye konuştu.

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