Altay'ın golcüsü Paixao yine krallığa koşuyor

Altay'ın gol kralı Portekizli santrforu Marco Paixao, attığı gollerle takımını sırtlarken aynı zamanda krallık yarışında da en yakın rakiplerine 6 gol fark attı.

Altay’ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, attığı gollerle takımına kazandırmaya devam ediyor. Geçen sezon 29 gol atarak hem gol kralı olan hem de TFF 1. Lig gol rekorunu kıran Paixao, bu sezon ilk 5 maçta gol atamasa da sonrasındaki maçlarda eski formuna kavuştu. 35 yaşındaki golcü, bu sezon takımıyla çıktığı 25 maçta 14 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Altay, Paixao’nun ligde gol attığı 9 maçtan 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece 1 maç kaybetti. İzmir ekibi, 2 Kasım 2019 tarihinde Hatayspor ile deplasmanda oynadığı ve Paixao’nun 1 gol, 1 asist yaptığı maçı 3-2’lik skorla kaybetmişti.

EN YAKIN RAKİPLERİNE 6 GOL FARK ATTI

Paixao, ligde attığı 14 golün 5’ini Adanaspor ağlarına bıraktı. Altay’ın ligin ilk yarısında Adanaspor’la deplasmanda 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Portekizli futbolcu, ligin ikinci yarısında İzmir’de oynanan ve Altay’ın 3-1 kazandığı maçta ise hat-trick yapmıştı. Ligde gol krallığı yarışını da açık ara önde götüren Portekizli golcünün en yakın rakibi ise 11 golle devre arasında Ümraniyespor’dan Süper Lig ekibi Alanyaspor’a transfer olan Emircan Altıntaş’tı. Emircan Altıntaş’ın Süper Lig’e transfer olmasıyla Paixao, ligde oynamaya devam eden en yakın rakiplerinin 6 gol önünde bulunuyor. Paixao’yu 8’er golle İstanbulsporlu Cajic, Akhisarsporlu Burhan Eşer, Ümraniyesporlu Gimbert, Hataysporlu Mirkan Aydın, Giresunsporlu Rusescu ve Bursasporlu Seleznyov takip ediyor.