Altay'dan Denizlispor'a karşı 3 gollü galibiyet

Tire'de oynanan karşılaşmada oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan siyah-beyazlıların gollerini geçen yılın gol kralı Paixao, Tatos ve Kappel kaydederken, Denizlispor'un tek sayısı Sedat'tan geldi. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar beklentileri karşılayan bir futbol ortaya koyduklarını söyledi.
Eksiklikleri lig başlayana kadar gidereceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Güçlü bir oyuna sahibiz. Hazırlık kampının başlangıcından bu yana umut verici bir süreç geçirdik. İlk hazırlık maçımızı da Denizlispor ile oynamıştık. 3-1 kaybettiğimiz o maçın ardından iyi yol kat ettiğimiz ortada. 20 gün sonra bu kez biz 3-1 kazandık. Bu umut verici bir sonuç. Kadromuz zenginleşti, ciddi bir forma rekabeti yaşanacak. Çok iyi bir sezon bizi bekliyor" dedi.
LEANDRINHO KALİTELİ BİR OYUNCU
Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, son transfer Leandrinho'nun çok kaliteli bir isim olduğunu söyledi. Brazilyalı forveti 1. Lig'i yakından tanıdığını ifade eden Karafırtınalar, "Leandrinho bize çok önemli katkılar sağlayacaktır, buna şüphem yok. Çok yönlü bir futbolcu transfer ettik. Altay bu sezon çok farklı bir kimlikte sahada olacak" cümlelerini kullandı.
YÖNETİMDEN TOPLU İMZA ŞOV
Transferde Brezilyalı Leandrinho ile hücum hattını güçlendiren Altay'da yönetim bayram öncesi toplu imza şov yaptı. As Başkanlar Barış Ekmekçioğlu ve Sabri Sevenoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Levent Doğanoğlu, Koray Battal, Cem Torunoğlu ve Çağatay Akar'ın katıldığı imza töreninde, kadroya dahil edilen Deniz Vural, Abdülkerim Bardakçı, Cihan Topaloğlu, Yılmaz Özeren, Erhan Kartal, Hakan Demirci ve İbrahim Al-Hassan Adamu sözleşme imzaladı. Özgür Ekmekçioğlu yönetimi önümüzdeki hafta transfer yasağını kaldırıp iç ve dış transferi noktalayacak. 2 gün bayram iznine çıkan siyah-beyazlılar, pazartesi günü top başı yaparak ligin ilk müsabakası olan Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verecek.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.
Galatasaray'a adım adım yaklaşan Falcao, müthiş bir törenle taraftarlarla buluşacak.
Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında bile yeterli şans bulamayan Miha Zajc için kulüp aranıyor.
Galatasaray, Diagne’yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.
Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı golcüyü Danimarka'da buldu.
Galatasaraylı taraftarlar, Sarı-Kırmızılıların gözden çıkardığı ancak ciddi bir teklif gelmediği için gönderemediği Mbaye Diagne’ye ateş püskürdü. Taraftarlar, golcü futbolcunun paylaşımının altına ‘Bu adam bizimle dalga mı geçiyor’ mesajları yağdırdı.