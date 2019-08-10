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aksam.com.tr
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:16
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:16

Altay'dan Denizlispor'a karşı 3 gollü galibiyet

Altay'dan Denizlispor'a karşı 3 gollü galibiyet

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TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Altay, Süper Lig'in yeni temsilcisi Yukatel Denizlispor'u özel maçta 3-1 yenerek camiasına ışık verdi.

Tire'de oynanan karşılaşmada oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan siyah-beyazlıların gollerini geçen yılın gol kralı Paixao, Tatos ve Kappel kaydederken, Denizlispor'un tek sayısı Sedat'tan geldi. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar beklentileri karşılayan bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. 

Eksiklikleri lig başlayana kadar gidereceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Güçlü bir oyuna sahibiz. Hazırlık kampının başlangıcından bu yana umut verici bir süreç geçirdik. İlk hazırlık maçımızı da Denizlispor ile oynamıştık. 3-1 kaybettiğimiz o maçın ardından iyi yol kat ettiğimiz ortada. 20 gün sonra bu kez biz 3-1 kazandık. Bu umut verici bir sonuç. Kadromuz zenginleşti, ciddi bir forma rekabeti yaşanacak. Çok iyi bir sezon bizi bekliyor" dedi. 

LEANDRINHO KALİTELİ BİR OYUNCU

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, son transfer Leandrinho'nun çok kaliteli bir isim olduğunu söyledi. Brazilyalı forveti 1. Lig'i yakından tanıdığını ifade eden Karafırtınalar, "Leandrinho bize çok önemli katkılar sağlayacaktır, buna şüphem yok. Çok yönlü bir futbolcu transfer ettik. Altay bu sezon çok farklı bir kimlikte sahada olacak" cümlelerini kullandı. 

YÖNETİMDEN TOPLU İMZA ŞOV

Transferde Brezilyalı Leandrinho ile hücum hattını güçlendiren Altay'da yönetim bayram öncesi toplu imza şov yaptı. As Başkanlar Barış Ekmekçioğlu ve Sabri Sevenoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Levent Doğanoğlu, Koray Battal, Cem Torunoğlu ve Çağatay Akar'ın katıldığı imza töreninde, kadroya dahil edilen Deniz Vural, Abdülkerim Bardakçı, Cihan Topaloğlu, Yılmaz Özeren, Erhan Kartal, Hakan Demirci ve İbrahim Al-Hassan Adamu sözleşme imzaladı. Özgür Ekmekçioğlu yönetimi önümüzdeki hafta transfer yasağını kaldırıp iç ve dış transferi noktalayacak. 2 gün bayram iznine çıkan siyah-beyazlılar, pazartesi günü top başı yaparak ligin ilk müsabakası olan Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verecek.

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