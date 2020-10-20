Altay'da 8 futbolcu ve Yücel İldiz'le birlikte toplam 15 koronavirüs vakası

TFF 1. Lig ekibi Altay, 8 futbolcusu ve teknik direktör Yücel İldiz de dahil 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili İzmir ekibinin yaptığı açıklama şöyle:

“Kulübümüze dün yapılan COVID-19 testleri sonucunda, 8 futbolcumuz ve teknik direktörümüz Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanımız ve 2 idari personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başladığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”