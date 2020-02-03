Altay Bayındır Ersun Yanal'ı çıldırttı! Alanyaspor maçında kulübeye gidebilir

Trabzonspor maçında yediği hatalı golle camiayı üzen Altay Bayındır sert bir dille uyarıldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Trabzonspor – Fenerbahçe maçında yediği ikinci golde kenardan gelen topu seyreden ve kalesinden çıkmayarak Novak’ın kafa vuruşu karşısında çaresiz kalan Altay’ın sergilediği performans Ersun Yanal’ı çıldırttı.

UZUN TAÇ ATIŞLARI BİLE OLAY OLUYOR



Özellikle Kadıköy’de oynanan maçlarda kalede güven vermesine karşın deplasmanlarda silik bir futbol oynayan Altay Bayındır’ın yan top zaafları teknik heyeti hayal kırıklığına uğratırken, tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal’ın Trabzonspor mağlubiyetinden sonra genç eldiveni sert bir dille uyardığı, hatta Alanyaspor karşısında kalede Harun Tekin’in forma giyebileceği öğrenildi. Sadece akan oyunda gelen yan toplarda değil, korner atışlarında hatta taçtan gelen toplarda bile kalesinde büyük sorunlar yaşayan Altay’ın Galatasaray derbisine kadar toparlanması beklenirken, gelinen süreçte 21 yaşındaki file bekçisiyle Volkan Demirel’in yakından ilgileneceği bildirildi.