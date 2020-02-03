Altay Bayındır Ersun Yanal'ı çıldırttı! Alanyaspor maçında kulübeye gidebilir

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Trabzonspor – Fenerbahçe maçında yediği ikinci golde kenardan gelen topu seyreden ve kalesinden çıkmayarak Novak’ın kafa vuruşu karşısında çaresiz kalan Altay’ın sergilediği performans Ersun Yanal’ı çıldırttı.
UZUN TAÇ ATIŞLARI BİLE OLAY OLUYOR
Özellikle Kadıköy’de oynanan maçlarda kalede güven vermesine karşın deplasmanlarda silik bir futbol oynayan Altay Bayındır’ın yan top zaafları teknik heyeti hayal kırıklığına uğratırken, tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal’ın Trabzonspor mağlubiyetinden sonra genç eldiveni sert bir dille uyardığı, hatta Alanyaspor karşısında kalede Harun Tekin’in forma giyebileceği öğrenildi. Sadece akan oyunda gelen yan toplarda değil, korner atışlarında hatta taçtan gelen toplarda bile kalesinde büyük sorunlar yaşayan Altay’ın Galatasaray derbisine kadar toparlanması beklenirken, gelinen süreçte 21 yaşındaki file bekçisiyle Volkan Demirel’in yakından ilgileneceği bildirildi.
Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.
Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle zirve yarışındaki yerini korudu, Sivasspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrasında NTV'de konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalara yer verdi.
Galatasaray’ın jokeri Ryan Donk, öyle bir gol attı ki, akrobatik şutuyla Zlatan Ibrahimovic’i hatırlattı. Ömer Bayram’ın asistinde topu önce göğsüne alan, bekletmeden voleyi vuran Hollandalı tam 457 gün sonra ağları sarstı.
Trabzonspor maçında yediği hatalı golle camiayı üzen Altay Bayındır sert bir dille uyarıldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyen Hüseyin Çimşir’in babası Şaban Çimşir, Bordo-Mavililerin 2-1’lik zaferi sonrası duygularını paylaştı.
Dün Kayserispor maçında sadece oynadığı futbolla değil, fizik kapasitesi yönünden de bir hayli eksik görünen Seri, kendisine güvenenleri endişeye sevk etti.
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u yenmesinde Sergen Yalçın'ın payı büyüktü. Taraftar ve camia kenetlenirken başarılı hocaya tam destek verildi. Takıma özgüven ve moral şırınga eden Yalçın, daha 4 günde 'Aranan kan' benim mesajını verdi.