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aksam.com.tr
  • 13 Aralık 2020 Pazar 19:38
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Altay Adanaspor'u deplasmanda 4 golle devirdi

Altay Adanaspor'u deplasmanda 4 golle devirdi

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TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adanaspor ile Altay karşılaştı.

Adana'daki maçı konuk ekip 4-1 kazandı.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 26'da Marco Paixao, 41'de Leandro Kappel, 48'de Hakan Çinemre (kendi kalesine) ve 90+6'da Eren Erdoğan attı.

Adanaspor'un golünü 78'de Eren Keleş (penaltı) attı.

Adanaspor: 1 - Altay: 4

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Volkan Bayarslan, Anıl Usta, Ferdi Karadoru

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Uğurcan Yazğılı, Donkor, Canberk Dilaver, Hakan Çinemre, Berkan Fırat (Dk. 46 Atalay Babacan), Celil Yüksel, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Rayan, Ozan Papaker (Dk. 73 Ömer Çiçek), Belem (Dk. 46 Eren Keleş)

Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü, Regattin (Dk. 66 Yılmaz Özeren), Thiam, Harun Alpsoy (Dk. 66 Putsila), Erhan Çelenk (Dk. 89 Eren Erdoğan), Paixao (Dk. 77 Gnanduillet), Kappel (Dk. 77 Ziya Alkurt)

Goller: Dk. 27 Paixao, Dk. 41 Kappel, Dk. 48 Hakan Çinemre (Kendi kalesine), Dk. 90+6 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 77 Eren Keleş (Penaltıdan) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Canberk Dilaver, Dk. 56 Ozan Papaker (Adanaspor), Dk. 45+1 Lokman Gör, Dk. 75 Cihan Topaloğlu, Dk. 82 Erhan Çelenk (Altay)

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