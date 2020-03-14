Altay 1 puanı 90+6'da aldı

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, hakem yönetimine tepki göstererek sahaya girdi. Hakemlere yönelen Hurma'yı güvenlik güçleri sakinleştirerek saha dışına çıkardı.
Stat: Vefa
Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 79 Çağrı Ortakaya), Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 75 Erdal Öztürk), Sabo, Ndao (Dk. 89 Emeghara), Jorquera, Sobiech
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Putsila, Segbefia (Dk. 60 Yılmaz Özeren), Tatos (Dk. 68 Turgut Doğan Şahin), Kappel (Dk. 82 Yaser Hacımustafaoğlu), Kerim Avcı, Paixao
Goller: Dk. 6 Ndao, Dk. 35 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 48 Kerim Avcı, Dk. 90+6 Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 50 Segbefia, Dk. 59 Tatos, Dk. 76 Abdülhamit Yıldız, Dk. 90+3 Yaser Hacımustafaoğlu (Altay), Dk. 72 Sobiech, Dk. 85 Sabo, Dk. 90+6 Çağrı Ortakaya, Jorquera (Maç bittikten sonra) (Fatih Karagümrük)
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