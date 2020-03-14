  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 19:23
  • |
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 19:23

Altay 1 puanı 90+6'da aldı

Altay 1 puanı 90+6'da aldı

Paylaş

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Altay 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, hakem yönetimine tepki göstererek sahaya girdi. Hakemlere yönelen Hurma'yı güvenlik güçleri sakinleştirerek saha dışına çıkardı.

Stat: Vefa

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 79 Çağrı Ortakaya), Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 75 Erdal Öztürk), Sabo, Ndao (Dk. 89 Emeghara), Jorquera, Sobiech

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Putsila, Segbefia (Dk. 60 Yılmaz Özeren), Tatos (Dk. 68 Turgut Doğan Şahin), Kappel (Dk. 82 Yaser Hacımustafaoğlu), Kerim Avcı, Paixao

Goller: Dk. 6 Ndao, Dk. 35 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 48 Kerim Avcı, Dk. 90+6 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 50 Segbefia, Dk. 59 Tatos, Dk. 76 Abdülhamit Yıldız, Dk. 90+3 Yaser Hacımustafaoğlu (Altay), Dk. 72 Sobiech, Dk. 85 Sabo, Dk. 90+6 Çağrı Ortakaya, Jorquera (Maç bittikten sonra) (Fatih Karagümrük)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Alanyaspor galibiyet hasretini Gaziantep FK karşısında dindirdi

title

Japonya Başbakanı Abe'den olimpiyat müjdesi

title

Bülent Uygun: 7 futbolcumuz sakat ama kazanmayı bildik

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Konyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Konyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Konyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 26. haftası koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz olarak devam ediyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...

Şok sakatlık! Sezonu kapattı
Şok sakatlık! Sezonu kapattı

Şok sakatlık! Sezonu kapattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da dizinden ameliyat edilen Aminu Umar, sezonu kapattı.

Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a ağır gönderme
Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a ağır gönderme

Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a ağır gönderme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Obi Mikel ve Falcao'dan sezon iptali talebi
Obi Mikel ve Falcao'dan sezon iptali talebi

Obi Mikel ve Falcao'dan sezon iptali talebi

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.

Galatasaraylı yıldızdan maça çıkmama kararı
Galatasaraylı yıldızdan maça çıkmama kararı

Galatasaraylı yıldızdan maça çıkmama kararı

Galatasaray Doğa Sigorta'nın Yeni Zelandalı oyuncusu Tai Webster'ın koronavirüs endineşi nedeniyle Pınar Karşıyaka maçına çıkmayı kabul etmediği bildirildi.

Denizlispor'un yükselişi devam ediyor
Denizlispor'un yükselişi devam ediyor

Denizlispor'un yükselişi devam ediyor

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Denizlispor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.

BÜYÜK PANİK! Süper Lig'de koronavirüs tehlikesi
BÜYÜK PANİK! Süper Lig'de koronavirüs tehlikesi

BÜYÜK PANİK! Süper Lig'de koronavirüs tehlikesi

Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.