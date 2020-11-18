Almanya'nın tarihi hezimetinin yankıları devam ediyor

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup 6. maçında İspanya, Almanya'ya ezici bir mağlubiyet yaşattı. İspanyollar, sahasında, Ferran Torres'in hat-trick ile yıldızlaştığı maçta Panzerler'i 6-0 yendi. Almanya'nın aldığı bu mağlubiyet sonrası Bild, ağır ifadeler kullandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'da tarihi bir maç oynandı. A Ligi 4. Grup'ta Almanya'yı konuk eden İspanyollar, rakibini 6-0 yenerek sahadan sildi.

Alınan bu yenilgi, Alman basınında da şok etkisi yarattı. Bild, maç haberinde "Takım, acılı ve yaralı şekilde sahadan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra ARD'ye konuşan Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, yaşadığı hayal kırıklığını "zifiri kara gün" olarak nitelendirdi.

Löw yaptığı açıklamada, "Şu anda açıklamak zor, hiçbir şeyin işe yaramadığı zifiri karanlık bir gün geçirdik. Bugün her açıdan gerçekten kötüydü. Cesur olmak ve ileriye doğru oynamak istedik ama bugün hiçbir şey işe yaramadı, ne hücum ne de savunma. İlk golden sonra tüm konseptimizden vazgeçtik. Açıldık ve İspanyollar o kadar iyilerdi ki bundan faydalandılar. Organizasyon yok, oyuncular arası yakınlık yok, iletişim yok. Düzenden vazgeçtik ve bu ölümcül oldu." ifadelerini kullandı.

2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya, en son 1958'de 6 gol yemişti.

MESUT ÖZİL'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Mesut Özil, İspanya maçının son düdüğünün ardından ironik bir paylaşım yaptı. Alman Milli Takımı formasına yaşadığı ırkçı saldırılar nedeniyle veda eden Mesut Özil kadroya alınmayan Jerome Boateng üzerinden göndermede bulundu ve, "Jerome Boateng’i milli takıma çağırmanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.