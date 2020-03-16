Almanya'da futbola koronavirüs engeli

Frankfurt'ta 1. ve 2. liglerden 36 kulübün katılımıyla düzenlenen Almanya Kulüpler Birliği (DFL) toplantısında, koronavirüs salgınından dolayı müsabakaların 2 Nisan'a kadar oynanmaması kararlaştırıldı.
DFL Başkanı Christian Seifert yaptığı açıklamada, bu kararın, 3 Nisan'dan itibaren maçların tekrar oynanacağı anlamına gelmediğini, bundan sonra nasıl hareket edileceğine 30 Mart'tan sonra yapılacak istişarelerle karar verileceğini aktardı.
"Şu an için kimse profesyonel futbolda, ulusal veya uluslararası liglerde maçların ne zaman tekrar oynanacağını söyleyemez." diyen Seifert, hatta bu sezon kalan maçların oynanıp oynanamayacağının dahi konuşulduğunu vurguladı.
Bir noktadan sonra seyirci, televizyon ve sponsor geliri olmadan çok sayıda kulübün varlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağına dikkati çeken Seifert, alınabilecek tedbirlerle ilgili çalışmaya devam edeceklerini, taraftarlardan da anlayış beklediklerini dile getirdi.
Seifert, koronavirüsün yayılmasını önlenmenin birinci öncelik olduğunu kaydetti.
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