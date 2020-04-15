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aksam.com.tr
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:32
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:53

Almanya'da Eylül'e kadar seyirci yok

Almanya'da Eylül'e kadar seyirci yok

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Bild'in geçtiği son dakika haberine göre Almanya Hükümeti, futbol maçlarının 31 Ağustos'a kadar seyircili oynanmamasına karar verdi. Seyircisiz maçların hangi tarihle başlayacağıyla ilgili henüz bir karar alınmadı.

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Almanya'da Eylül'e kadar seyirci yok
Almanya'da Eylül'e kadar seyirci yok

Almanya'da Eylül'e kadar seyirci yok

Bild'in geçtiği son dakika haberine göre Almanya Hükümeti, futbol maçlarının 31 Ağustos'a kadar seyircili oynanmamasına karar verdi. Seyircisiz maçların hangi tarihle başlayacağıyla ilgili henüz bir karar alınmadı.

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