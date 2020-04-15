SPOR GÜNDEMİ

Almanya'da Eylül'e kadar seyirci yok Almanya'da Eylül'e kadar seyirci yok Bild'in geçtiği son dakika haberine göre Almanya Hükümeti, futbol maçlarının 31 Ağustos'a kadar seyircili oynanmamasına karar verdi. Seyircisiz maçların hangi tarihle başlayacağıyla ilgili henüz bir karar alınmadı.

Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.

Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Kabul etti... Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Kabul etti... Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

'Bu takımda yeriniz yok, kendinize kulüp bulun' 'Bu takımda yeriniz yok, kendinize kulüp bulun' Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması tüm hızıyla sürerken kiralıktan dönecek olan Mbaye Diagne ve Ryan Babel gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılar, iki futbolcunun da menajerine ‘kendinize kulüp bulun' talimatı verdi.

Muhammed bin Selman, Siyah-Beyazlı kulübü satın aldı Muhammed bin Selman, Siyah-Beyazlı kulübü satın aldı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki Suudi yatırım fonu, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın aldı.

'Yıllık 2,5 milyon Euro verirseniz hemen imzayı atarım' 'Yıllık 2,5 milyon Euro verirseniz hemen imzayı atarım' Al Hilal'in Benfica'dan 9,5 milyon Euro'ya transfer ettiği sağ kanat Andre Carrillo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Perulu yıldız, yıllık 2,5 milyon Euro maaş karşılığında imza atmaya hazır olduğunu dile getirdi.