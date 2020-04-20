Alman devinden 6 yıllık yeni sözleşme

Alman temsilcisi Bayern Münih, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada genç futbolcusu Alphonso Davies’in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kanadalı genç futbolcunun 2023 yılına kadar olan sözleşmesinin 30 Haziran 2025 tarihine uzatıldığı duyuruldu.
19 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Vancouver Whitecaps takımından Bayern Münih’e transfer olmuştu.
Bayern’in dünyanın en iyi kulüplerinden biri olduğunu belirten Davies, sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu söyledi.
Alphonso Davies, Alman ekibi ile iki sezonda toplam 35 resmi mücadele çıktı ve 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbola verilen arada, depresyon semptomları gösteren oyuncu sayısının iki kat arttığı belirtildi.
UEFA, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ara verilen futbol maçlarının geleceğiyle ilgili yarın ve 23 Nisan Perşembe günü toplantı yapacak.
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