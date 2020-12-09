Alman basını: Başakşehir yapılacak tek doğru olanı yaptı

Bild gazetesinin "Paris'te ırkçılık skandalı" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, karşılaşmanın dördüncü hakeminin, Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörüne hakaret ettiği belirtilerek, ardından takımların sahadan ayrıldığı aktarıldı.
"Sport1" adlı internet sitesinde yer alan haberde ise "Başakşehir yapılacak tek doğru olanı yaptı" başlığı kullanıldı.
"Şampiyonlar Ligi beklenmedik bir ırkçılık skandalı yaşıyor." değerlendirmesinde bulunulan haberde, "İlk kez bir UEFA temsilcisi, sahada tüm futbol değerlerini ayaklar altına almakla suçlanıyor. Başakşehir oyuncuları sahayı terk ettiklerinde tek doğru olanı yaptılar. PSG deplasmanındaki maç, UEFA'nın milyonluk oyununu oynamasını sürdürmesine, hakemden duyulan ırkçı sözlere sessiz kalınmasına değmezdi." ifadelerine yer verildi.
Irkçılığa karşı bir sinyal verilmesinin yetmeyeceğinin vurgulandığı haberde, "Pierre Webo'nun karşı koymasıyla, takımın da dayanışma göstermesiyle en yüksek övgüyü hak ediyorlar." ifadesi kullanıldı.
PSG VE BAŞAKŞEHİR HERKESİN ANLAMASI İÇİN "IRKÇILIĞA HAYIR" DEDİ
Tagesspiegel gazetesinin "PSG ve Başakşehir güçlü sinyal verdiler" başlığını kullandığı haberinde, iki takım futbolcularının herkesin anlaması için "ırkçılığa hayır" dediği belirtildi.
Sahada olan kişilerin ırkçılığı bu şekilde kınamasının ilk olmadığının ifade edildiği haberde, daha önce seyirciler tarafından ırkçı hakarete uğrayan Kevin-Prince Boateng ve takım arkadaşlarının sahayı terk ettiği anımsatıldı.
Bu olayın ardından UEFA ve FIFA'nın "Irkçılığa hayır" kampanyası başlattığının, ancak bunun çoğu zaman bir çağrıdan öteye geçmediğinin aktarıldığı haberde, ırkçılığın toplumda yeri olmaması gerektiği kaydedildi.
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