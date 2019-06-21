Alkmaar, Mirin'e talip oldu! Beşiktaş teklifi beğenmedi

Beşiktaş Mirin'i satmayı planlarken Alkmaar'dan gelen ilk teklif yönetim tarafından onay almadı. Hollanda ekibinin verdiği rakamın 700 bin Euro olması nedeniyle bu öneriyi reddeden Beşiktaş'a Alkmaar'ın yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi bu oyuncuyu 1.5 milyon Euro'dan aşağı vermeyi düşünmüyor.

GEÇEN SEZON KÖTÜ NOT ALDI

BEŞİKTAŞ'IN geçen sezon kadrosuna kattığı Mirin'in performansı düş kırıklığı yaşatmıştı.