Ali'nin bayrak sevdası

AKŞAM
1 yıldır tekvando yapan yeşil-mavi kuşak sahibi Ali Titiz, “Yunanlar bayrağımızı yırtmış, o bayrak benim için çok değerli. Ben o Türk Bayrağı için bu kadar spor yaptım, bu kuşağa kadar geldim” diyerek ağladı. Ali’nin bayrak sevgisi; tekvando hocaları, sporcular ve veliler tarafından takdir edildi.
KAYSERİ’NİN Develi ilçesinde yapılan tekvando kuşak atlama sınavının ardından 11 yaşındaki Ali Titiz, hocası Ramazan Şimşek’in Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı anlatmasıyla gözyaşlarına hakim olmadı.
“Zorlu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş’a sahip çıkmıştır. Sergen Yalçın’ın kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık.”
Kevin Prince Boateng, Beşiktaş’la ilk idmanına çıktı. 32 yaşındaki Ganalı oyuncu, antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Sergen Yalçın’la bir süre sohbet etti.
OLYMPİAKOS’UN yolunu tutan Emre Mor, bir veda mesajı yayınladı.
BALIKESİR’DE 1. Amatör Küme takımlarından Karesibeyi Vicdaniyespor’da forma giyen 25 yaşındaki Hasan Kılıç, 130 kilo olmasına rağmen futbol tutkusundan vazgeçemiyor.
Emre Belozoğlu, “Sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz” dedi. Ozan Tufan ise “Şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.
TRABZON’UN başarılı sol beki Filip Novak, Fenerbahçe’yi boş geçmiyor.