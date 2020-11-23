Ali Yavz Kol, siftah yaptı

Galatasaray’ın genç futbolcusu Ali Yavuz Kol, Süper Lig’in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Kayserispor karşılaşmasıyla bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı formayı giyme heyecanı yaşadı. Maça yedek başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada Emre Akbaba’nın yerine oyuna dahil oldu.
Hes Kablo Kayserispor'un yıldız futbolcusu Aaron Lennon, 1-1 sona eren Galatasaray maçını değerlendirdi.
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maçta deplasman ekibi üst üste talihsizlikler yaşıyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Sivas Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, taraftarın stadyuma girmesine izin verdi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş; gazete, televizyon ve ajansların spor müdürleri ve temsilcileri ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi.
İtalyan devi Juventus, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını duyurdu.