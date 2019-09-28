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  3. Ali Şen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı: Vedat Muriqi gol atacak

Ali Şen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı: Vedat Muriqi gol atacak

Ali Şen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı: Vedat Muriqi gol atacak

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu derbiyi yorumladı.

Şen, Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun dünya çapında ve çok iyi bir forvet olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç hakkında da konuşan eski başkan, Vedat'ın karşılaşmada bir gol atacağını söyledi.

İşte Derbiyle ilgili görüşlerini İnternethaber'e anlatan Ali Şen'in açıklamaları:

"Her iki takımda da eksikler var ancak çok önemli değil. Takımları hazırlayan hoca, başkan ve yöneticilerdir. Takımlar bir bütün olarak derbiye hazırlanırsa maça kafadan galibiyetle başlar. Bugüne kadar Galatasaray'a karşı çok üstünlüğümüz var."

Ali Koç'un 30 maçlık cezasının kaldırılmasıyla ilgili düşüncesini aktaran efsane başkan, "Bence çok iyi yaptılar. Çok önemli değildi zaten. Derbi öncesi çok iyi bir adım oldu. Mustafa Cengiz ve Ali Koç yan yana maçı izleyebilecek" dedi.

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