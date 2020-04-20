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aksam.com.tr
  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:33
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  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:33

Ali Şen: Fenerbahçe kalan 8 maçını alırsa şampiyon olabilir

Ali Şen: Fenerbahçe kalan 8 maçını alırsa şampiyon olabilir

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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şen, “Fenerbahçe kalan 8 maçını alırsa şampiyon olabilir” dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakalarının durmasının ardından yaşanacak süreçle ilgili konuştu. Sarı-lacivertli kulüple ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şen, Fenerbahçe'nin kalan 8 haftada şampiyon olabileceğini belirtti.

TRT Spor'a konuşan Ali Şen'in sözleri şöyle:

"SÖZLEŞMELERDE SORUN ÇIKMAZ"

Danimarka 12 Mayıs veya 23 Mayıs'ta liglerin başlayacağını umuyor. Bizde ne zaman başlayacak bilmiyoruz. Buna TFF değil, mevcut hükümet karar verecek ya da UEFA verecek. Futbolcu ile kontrat yapmışsın, futbolcunun futbol oynaması için antrenman ve stadyumlara tahsis etmelisin. İndirim yapmaları için onlardan istekte bulunacaksın. FIFA, UEFA ile anlaşma yapacaksın ne kadar indirim yapacaksan öyle belirleyecekler. Futbolcu da buna itiraz dahi edemez. Futbolcu ve kulüpler arasında sözleşmenin uzatılmasında sorun çıkacağını düşünmüyorum.

"UEFA LİGLERİN BİTMESİNİ İSTER"

UEFA liglerin bitmesini ister. Hoşuna gitmez liglerin iptal edilmesi. Oynanmayan bir maçın puanları nereden gelecek, oynamadan nasıl karar vereceksiniz. Benim önerim Çarşamba, Pazar maçları oynaması gerekiyor.

"EVDE ANTRENMAN MAGAZİN İŞİ"

Futbolcuların en az 3-4 hafta antrenman yapması lazım. Evlerinde yaptıkları antrenman magazin işi. Ona güvenip çıkarlarsa çok sakatlık olur. Liglerin oynanarak bitmesini düşünüyorum. Antalya'da da oynanabilir. Eğer Antalya'da olacaksa futbolcuların, takımların 8 hafta için önceden hazır olması lazım. Git gel yapmadan orada planlaması lazım.

"MAÇLARIN OYNANMASINI İSTİYORUM"

Ben maçların oynanmasını istiyorum. Oynamadan maçların puanını dağıtmak kimsenin işi değildir. Görev futbolcuların görevi. Futbolcuya düşen iş nedir hepsi sözleşmelerde yazıyor. İşveren kulüp, iş alan ise futbolcular oluyor. Sözleşmesi biten futbolcuların hangi madde ile devam edecek o sıkıntı durumda. O madde üzerinde ise UEFA çalışıyor.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLABİLİR"

8 maç var, 24 puan. Biz 24 puanı alıp rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Olur muyuz dersek geçmişte yaşanmıştır. Fenerbahçe için hiçbir zaman umut kesilmez. 4. yıldızı takabiliriz.

Temel kadroyu, temel düşünceyi kazanmaları lazım. Yönetim ile futbolcu gayretli şekilde çalışıyor. Bazı yöneticiler bu lig bitsin bu sıralama tescil edilsin diyorlar. Bu spor değil, spor mücadele ederek olur.

"FENERBAHÇE'NİN KADROYU DÜŞÜNEREK YAPMASI LAZIM"

Fenerbahçe lige başlamadan önce şampiyon olmak için çıkar. Diyelim ki şampiyon olmadı, ben umutsuz değilim. Olmayacak şey değil o kapıyı açık tutalım. Önümüzdeki senenin kadrosunu sakince, düşünerek yapmak lazım. Ali Koç tecrübeli birisi, yapacağını da düşünüyorum. Benim umudum şu; bu sene oldu oldu, olmazsa önümüzdeki senenin kadrosunu ciddiyeti koruyarak yapmaları lazım.

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