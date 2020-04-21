  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Nisan 2020 Salı 13:36
  • |
  • 21 Nisan 2020 Salı 13:36

Ali Şafak Öztürk: Ligin oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı

Ali Şafak Öztürk: Ligin oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı

Paylaş

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Ligin hiç oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı. Mümkün olduğunda, şartlar el verdiği anda liglerin devamı gibi başlanıp, sonra yeni sezona başlanmalı. Lig ağustos ayında başlayacaksa biz geçen kalan maçları bitirelim. Sonra iki hafta ara verip, yeni sezonu oynayalım" dedi.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un başkan Ali Şafak Öztürk, kulübün sosyal medya hesabından gerçekleştirilen canlı yayına katılıp soruları yanıtladı. Lig maçlarının Antalya'da oynanması şeklindeki öneriler hakkında konuşan Öztürk, "Diğer ligler oynanmıyorken bizim ligimizin oynanması ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Şu anda tüm dünya gibi biz de bekleme durumundayız. Şu zamanda bunu konuşmak ne kadar sağlıklı emin değilim. Şu an bunu yapmak için doğru zamanlama olduğuna inanmıyorum. Bu süreç, FIFA, UEFA tarafından planlama getirilmesiyle çözülmeli. Bizim lig bazında çözebilmemiz mümkün gelmiyor. Adil de değil. Diyelim ki Türkiye Kupası'nı aldık; nasıl Avrupa'ya gideceğiz? Diğer takımlar gidemedikten sonra biz Avrupa'da kimle oynayacağız. Bu sürece dünya genelinde çözüm getirilmeli" diye konuştu.

Ligin şu anki haliyle tescil edilmesinin adil olmayacağını vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Herkesin fikstürü, durumu farklı. Sonradan forma girmiş takımlar, düşüşte olan takımlar var. Bana çok doğru gelmiyor. Hiç oynanmamış sayılması tescil edilmesinden daha mantıklı. Mümkün olduğunda devamı gibi liglere başlanıp, sonra yeni sezona başlanmalı. Lig ağustos ayında başlayacaksa biz geçen sezondan kalan maçları bitirelim. Sonra iki hafta ara verip, yeni sezonu oynayalım."

İtalya liginin Antalya'da oynanması halinde favori takımının Juventus olacağını aktaran Öztürk, Ronaldo ile Dybala ikilisini görmenin de keyif verici olacağını kaydetti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Futbol camiasından Kaan Öztürk için taziye mesajları

title

TFF'den MHK Talimatı'nda değişiklik

title

Lukas Podolski: Almanya'da durum kötü, Antalya'da güvendeyim

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti
Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti

Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi
Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi

Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi

Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'da büyük kriz
Galatasaray'da büyük kriz

Galatasaray'da büyük kriz

Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu.

Bjelica Kanarya'ya yakın
Bjelica Kanarya'ya yakın

Bjelica Kanarya'ya yakın

Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu. Zagreb, Hırvatistan liginde 18 puan farkla lider durumdaydı.

AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım
AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım

AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım

Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”

Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap!
Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap!

Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap!

Maliyeti yüksek futbolculardan maaş indirimi bekleyen Galatasaray'da birçok yabancı futbolcu bu talebe olumsuz cevap verdi. Takımın sorunlu isimlerinden Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Faslı futbolcu, “Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim” dedi.

Dolandırıldı! Kaptırdığı rakamı açıkladı
Dolandırıldı! Kaptırdığı rakamı açıkladı

Dolandırıldı! Kaptırdığı rakamı açıkladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Albayrak'ın dolandırıcılara kaptırdığı rakam da ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.