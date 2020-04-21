Ali Şafak Öztürk: Ligin oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Ligin hiç oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı. Mümkün olduğunda, şartlar el verdiği anda liglerin devamı gibi başlanıp, sonra yeni sezona başlanmalı. Lig ağustos ayında başlayacaksa biz geçen kalan maçları bitirelim. Sonra iki hafta ara verip, yeni sezonu oynayalım" dedi.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un başkan Ali Şafak Öztürk, kulübün sosyal medya hesabından gerçekleştirilen canlı yayına katılıp soruları yanıtladı. Lig maçlarının Antalya'da oynanması şeklindeki öneriler hakkında konuşan Öztürk, "Diğer ligler oynanmıyorken bizim ligimizin oynanması ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Şu anda tüm dünya gibi biz de bekleme durumundayız. Şu zamanda bunu konuşmak ne kadar sağlıklı emin değilim. Şu an bunu yapmak için doğru zamanlama olduğuna inanmıyorum. Bu süreç, FIFA, UEFA tarafından planlama getirilmesiyle çözülmeli. Bizim lig bazında çözebilmemiz mümkün gelmiyor. Adil de değil. Diyelim ki Türkiye Kupası'nı aldık; nasıl Avrupa'ya gideceğiz? Diğer takımlar gidemedikten sonra biz Avrupa'da kimle oynayacağız. Bu sürece dünya genelinde çözüm getirilmeli" diye konuştu.



Ligin şu anki haliyle tescil edilmesinin adil olmayacağını vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Herkesin fikstürü, durumu farklı. Sonradan forma girmiş takımlar, düşüşte olan takımlar var. Bana çok doğru gelmiyor. Hiç oynanmamış sayılması tescil edilmesinden daha mantıklı. Mümkün olduğunda devamı gibi liglere başlanıp, sonra yeni sezona başlanmalı. Lig ağustos ayında başlayacaksa biz geçen sezondan kalan maçları bitirelim. Sonra iki hafta ara verip, yeni sezonu oynayalım."

İtalya liginin Antalya'da oynanması halinde favori takımının Juventus olacağını aktaran Öztürk, Ronaldo ile Dybala ikilisini görmenin de keyif verici olacağını kaydetti.