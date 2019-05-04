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  3. Ali Palabıyık hakkında takipsizlik kararı verildi

Ali Palabıyık hakkında takipsizlik kararı verildi

Ali Palabıyık hakkında takipsizlik kararı verildi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem olarak görev yapan Ali Palabıyık hakkında şikayet üzerine “görevi kötüye kullanma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.

Kadıköy’de Ülker Stadyumu’nda 14 Nisan 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık’ın, maç sırasında kasıtlı olarak yanlış kararlar verdiğini belirten Galatasaray taraftarı C.M. (32), Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, Ali Palabıyık’ın maç sırasında kasıtlı olarak yanlış kararlar vermek suretiyle görevini kötüye kullandığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirtildi. 

Şikayet üzerine Palabıyık hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından soruşturma başlatıldı. 

Savcılıktan takipsizlik kararı 

Soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Kararda, Ali Palabıyık’a atılı bulunan suçların yasal unsurlarının olayda gerçekleşmediği, müsabaka hakemlerinin müsabaka sırasında vermiş olduğu kararlar ile ilgili değerlendirme yapma yetki ve görevinin savcılığa ait olmadığı belirtildi. Şüphelinin, kasten görevini kötüye kullanma suretiyle hatalı kararlar verdiğine ilişkin iddianın soyut ve genel nitelikte olduğu, bu iddianın somut bilgi ve belgelere dayanmadığını kaydedildi. 

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