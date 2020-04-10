Ali Koç'un tercihi yabancı

AKŞAM
F.BAHÇE’DE yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yerli bir isimle sezona başlamak istemeyen Sarı-Lacivertliler’in 1 numarası Ali Koç, yabancı isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Koç, Fransız teknik adam Laurent Blanc ile temasa geçti. Bir fikir alışverişi yapıldı. Christoph Daum ile de görüşmeler yapılıyor. Genç Alman tenkik adamlar da listede var. Yönetimdeki bazı isimler ise Alanyaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut’un takımın başına geçirilmesinden yana. Bu konudaki görüşlerini Başkan Koç’a iletmiş durumdalar.
DİRK KUYT KULÜBEYE
Yedek kulübesi için ise F.Bahçe efsanesi Tuncay Şanlı ve Dirk Kuyt gibi isimlerle görüşmeler devam ediyor. Altyapı için de Yalçın Koşukavak, Murat Kaplan ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu listenin ilk sırasında yer alıyor.
Yönetim kiralık yıldızlara, “Yüzde 60'ı kabul etmezseniz, bonservisinizi sezon bitmeden verebiliriz” önerisi getirdi. Gözden çıkartılan isimler de bu listeye dahil edildi. Yerliler ise indirimi kabul etti.
Ruslar, L.Moskova'nın gündemindeki Yunan sol bek Tsimikas'la Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü.
Sezon ortasında kendisine yapılan sözleşme yenileme teklifine bir yanıt vermeyen Sırp çalıştırıcı, koronavirüs pandemisi sonrası Fenerbahçe'de kalmak istediğini paylaştı. Yönetimin Obra'yla yeniden temasa geçmesi bekleniyor.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi son dönemde Fenerbahçe ile sıkça anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ile Erol Bulut'un anlaşması halinde zorluk çıkarmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız" diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.
Sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada antrenmanlarını evde sürdürüyor.
Alman transfer sitesi “transfermarkt” tüm profesyonel liglerde futbolcuların piyasa değerini yüzde 20 düşürdü. Falcao'nun şu andaki bedeli sadece 4.8 milyon euro...
Galatasaray gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alırken, Terim için kulübün herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı öğrenildi. Tecrübeli hoca senelik 18 milyon TL'ye (bugünkü kurla yaklaşık 2.5 milyon Euro) imza atmıştı.