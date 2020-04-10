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aksam.com.tr
  • 10 Nisan 2020 Cuma 08:00
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  • 10 Nisan 2020 Cuma 08:00

Ali Koç'un tercihi yabancı

Ali Koç'un tercihi yabancı

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Blanc ile görüşme yapan Başkan Ali Koç, sezona yabancı bir teknik adamla başlamak istiyor. Yönetimden bazı isimler ise Erol Bulut'un takımın başına getirilmesini istiyor.

AKŞAM

F.BAHÇE’DE yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yerli bir isimle sezona başlamak istemeyen Sarı-Lacivertliler’in 1 numarası Ali Koç, yabancı isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Koç, Fransız teknik adam Laurent Blanc ile temasa geçti. Bir fikir alışverişi yapıldı. Christoph Daum ile de görüşmeler yapılıyor. Genç Alman tenkik adamlar da listede var. Yönetimdeki bazı isimler ise Alanyaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut’un takımın başına geçirilmesinden yana. Bu konudaki görüşlerini Başkan Koç’a iletmiş durumdalar.

DİRK KUYT KULÜBEYE

Yedek kulübesi için ise F.Bahçe efsanesi Tuncay Şanlı ve Dirk Kuyt gibi isimlerle görüşmeler devam ediyor. Altyapı için de Yalçın Koşukavak, Murat Kaplan ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu listenin ilk sırasında yer alıyor.

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