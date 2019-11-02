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  3. Ali Koç'un işaret ettiği futbolcu Martin Skrtel çıktı

Ali Koç'un işaret ettiği futbolcu Martin Skrtel çıktı

Ali Koç'un işaret ettiği futbolcu Martin Skrtel çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “İsim vermeyeceğim 2 milyon euro önerdik, 700 bin Euro’ya Avrupa’ya gitti” dediği oyuncunun Atalanta’ya imza atıp, 20 gün sonra gönderilen Slovak stoper olduğu belirlendi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde “İsim vermeyeceğim, 3,5 milyon euro alıyordu. 2 milyon euro yapalım dedik. Şampiyon olursa 500 bin euro prim önerdik, zam yaptık, daha çok şey istedi ve vermedik, sonra gitti 700 bin euroya imza attı, Avrupa’da bir takıma” dediği oyuncunun Martin Skrtel olduğu belirlendi.

Fener’in teklifini beğenmeyip Atalanta’ya imza atan 34 yaşındaki Slovak stoper, 20 gün sonra İtalyan ekibi tarafından gönderilince Başakşehir ile anlaşıp yeniden Türkiye’ye dönmüştü.

(Star)

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