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  3. Ali Koç'tan Mahmut Uslu'ya çok sert cevap! 'Car car konuşuyor'

Ali Koç'tan Mahmut Uslu'ya çok sert cevap! 'Car car konuşuyor'

Ali Koç'tan Mahmut Uslu'ya çok sert cevap! 'Car car konuşuyor'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski genel sekreter Mahmut Uslu'ya yanıt verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısında eski yönetici Mahmut Uslu'ya sert yanıt verdi.

Seçimi kazandığı günden bu yana yaşadığı finansal zorlukları anlatan Ali Koç, "Eski bir yönetici çıkıp konuşuyor ya car car car... 'Bana haciz geldi' diye... Bana da haciz geldi. İstediği zaman istediği yerde konuşmaya hazırım. Ama böyle arkadan olmaz." dedi.

Fenerbahçe Başkanı, "Bizden önceki dönemde 14.5 milyon euro futbolcu maaş borcu vardı. 8 milyon euro diğer branşlarda... Vergiydi bilmem neydi derken gelir gelmez 42.5 milyon euro ödeme yaptık. Keşke bunları da söyleseler." ifadelerini kullandı. 

"DIŞARIDAN AHKAM KESMEK, ATIP TUTMAK KOLAY"

Seçim tarihinin de kritik olduğunu söyleyen Ali Koç, "Dışarıdan ahkam kesmek, atıp tutmak kolay! Keşke seçimler üç ay sonra ya da 6 ay sonra olsaydı da camianın ne durumda olduğunu daha iyi anlasaydınız, seçim tam zamanında olmuş." diyerek sözlerini sürdürdü.

"ESKİ YÖNETİM 1 LİRA BİLE BAĞIŞ YAPMAMIŞ"

Üniversite süreciyle ilgili de konuşan Ali Koç, "Göreve geldiğimizde üniversite için 1.4 milyon TL'lik bir kaynak toplandığını gördük. Üniversite kurulmasını çok isteyen eski yönetimden kimse üniversite için 1 lira bile bağış yapmamıştı. Bizim de bu şartlarda üniversiteyi hayata geçirmemiz söz konusu olamazdı. Daha sonra Medicana ile iş birliği yaptık. Ataşehir'deki binasında Fenerbahçe Üniversitesi, ekim ayında eğitim faaliyetlerine başlayacak." açıklamasını yaptı.

MAHMUT USLU NE DEMİŞTİ?

Sabah'ta yer alan habere göre Mahmut Uslu, "Haciz yüzünden eşim sinir krizleri geçirdi ve ağladı. Borçta bizim kişisel kefaletlerimiz var. Bu yapılan büyük ayıp. Aziz Bey bu kulübe 20 yıl başkanlık yapmış, ben 17 yıl yöneticilik yapmışım. Şimdiye kadar hangi kulüpte böyle bir şey görülmüş? Bu iş burada kalmaz" ifadelerini kullanmışı.

(Sporx)

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