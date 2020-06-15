Ali Koç'tan Kruse açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV canlı yayınında konuşuyor. Başkan Koç'un açıklamalarından satır başları;
Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum
Muslera bizim Alex gibi, herkes tarafından sevilen, saygı duyulan, centilmenliğiyle öne çıkan bir oyuncu. Örnek bir isim. Çok talihsiz bir olaydı, içimizi acıttı
Obradovic bugün İstanbul'a geldi. Şu an kendisi Gherardini ve Semih Özsoy ile yemekte. Önümüzdeki sezon ne olacağını yarın oturup konuşacağız. Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir. Fenerbahçe ve basketbolun efsanesidir. Fenerbahçe'deki yeri bambaşkadır
Obradovic basketbol efsanesidir ve Fenerbahçelilerin kalbindeki yeri de bambaşkadır. Bütçenin 30 milyonlar olması mümkün değil. Bu yeni şartlar, hocamızın kalmak isteyeceği, liderlik yapmak isteyeceği şartlar ise, biz onun liderliğinde olmayı istiyoruz
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan ve bir türlü iyileşemeyen Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yaptıkları yönetimi çileden çıkardı ve yolları ayırma kararı aldı.
Galatasaray Basketbol Şubesi kelimenin tam anlamıyla karıştı... Basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sözleşmesini feshetti. Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Oğulcan Çağlayan hakkında, "Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var" açıklaması gelmişti. O opsiyonun detayları ortaya çıktı.
Süper Lig'De 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.