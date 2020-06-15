Ali Koç'tan Kruse açıklaması

F.Bahçe'de 'nargile skandalı!' Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor...

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan ve bir türlü iyileşemeyen Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yaptıkları yönetimi çileden çıkardı ve yolları ayırma kararı aldı.