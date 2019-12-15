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  3. Ali Koç'tan flaş karar! Kapatma talimatı verildi...

Ali Koç'tan flaş karar! Kapatma talimatı verildi...

Ali Koç'tan flaş karar! Kapatma talimatı verildi...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zarar eden birimleri kapatma kararı aldı.

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor.

25 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, şampiyonluğu istiyorlar.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Kanarya, sezon başında 'Fener ol' adlı bir yardım kampanyası başlatmış ve taraftarlardan para toplamıştı.

ZARAR EDEN BİRİMLER KAPATILACAK

Daha fazla kaynak yaratmak isteyen Başkan Ali Koç'un zarar eden birimleri kapatma kararı aldığı öğrenildi. Koç'un ilk olarak kulüp dergisini kapatacağı belirtildi.

Kısa süre içerisinde yayın hayatına son verilecek olan Fenerbahçe Dergisi'nin dijital olarak devam etmesinin de zor olduğu ifade edildi.

(MedyaRadar)


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