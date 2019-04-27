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  3. Ali Koç'tan Ersun Yanal'a Galatasaray cevabı

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a Galatasaray cevabı

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a Galatasaray cevabı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" sözlerini değerlendirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın Galatasaray derbisinin ardından "Belki de rakibimizi şampiyonluktan ettik" açıklamaları hakında konuştu.

Divan Kurulu üyelerinin bu konudaki eleştirilerini haklı bulan Ali Koç, "Eleştirinize aynen katılıyorum. Benim böyle bir şeyi tasvip etmem mümkün değil. Duyunca şaşırdım, bizi sadece biz ilgilendiririr" dedi.

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