Ali Koç'tan Ersun Yanal'a açık mesaj: Mazeret istemiyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumartesi günü Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmayla Ersun Yanal'a aba altından sopa gösterdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Cumartesi günü Divan Kurulu’nda özellikle kendi camiasına sert mesajlar gönderen Ali Koç, yapılan transferlere de değinirken, başkanın ‘mazeret istemiyorum’ sözleri Ersun Yanal’a açık bir gönderme olarak yorumlandı.

ALİ KOÇ'TAN ERSUN YANAL'A AÇIK MESAJ

‘Hiç kimse mazeret üretmeden bu takımı şampiyon yapacağız, transferlerimizi tamamen hocamızın beklentilerine göre gerçekleştiriyoruz’ diyerek tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal’a bir anlamda aba altından sopa gösteren Ali Koç’un büyük zahmetlerle kurduğu takımı görmek için gün saydığı öğrenilirken, yönetimin 2-3 transferle direksiyonu tamamen Yanal’a teslim edeceği belirtildi.

"HOCAM NE DEDİYSEN YAPTIK YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Geçtiğimiz sezon ligi 6.sırada bitiren ve yönetime her defasında takımın kalite eksikliğinden bahseden Ersun Yanal’ın transfer listesinden bir adım dışarıya çıkmayan sarı lacivertli yönetimin kesinlikle mazeret kabul etmeyeceği bildirilirken, olası başarısızlıkta hesabın tamamen Yanal’a kesileceği ifade edildi. Audi Cup’ta oynanacak olan maçları bekleyen Ali Koç’un Ersun Yanal’la geçtiğimiz günlerde kritik yaptığı anlaşılırken, başkanın deneyimli çalıştırıcıya “Hocam geçen sezondan beri takımdaki kalite eksikliğini vurguluyordunuz biz de bunu anlayışla karşılıyorduk. Gelecek sezon sizin listenize göre hareket edeceğiz ve yalnızca sizin istediğiniz oyuncuları kadroya katacağız dedik ve bunları yaptık. 2-3 transferle verdiğimiz sözü tutacağız, siz istediniz biz yaptık, artık kesinlikle mazeret kabul etmiyoruz” dediği öğrenildi.

Başkan Ali Koç’la görüştükten sonra üzerinde baskı hisseden Ersun Yanal’ın kalan son transferleri beklediği öğrenilirken, şampiyon teknik adamın durumu yardımcıları ve takımın ileri gelen tecrübeli futbolcularıyla görüştüğü öğrenildi.