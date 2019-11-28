Ali Koç'tan Comolli ve Ersun Yanal'a yaylım ateşi!

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Geçtiğimiz sezon ligi kötü bir yerde bitiren ve 34 hafta sonunda kalesinde 44 gol gören Fenerbahçe bu sezon da defansif anlamda problemlerini tam olarak çözemedi.

DEFANS HATTINA 5 TRANSFER!

Geçtiğimiz Ocak ayında Serdar Aziz - Sadık Çiftpınar takviyeleri yapan sarı lacivertli kulüp yazın Zanka ve Adil Rami’yle defans hattında alternatif yaratırken, bu stoperlerin henüz tam anlamıyla randıman vermemesi Fenerbahçe’yi Jerome Boateng seçeneğine itti. Aziz Yıldırım’dan görevi devraldıktan sonra tam 5 defans oyuncusuna imza attıran Ali Koç’un hem Comolli hem de Ersun Yanal’a olan güveni sarsılırken, Sarı Kanarya’nın karavana atılan transferlerin ardından yine Ocak ayını beklediği belirtildi.

İşte Ali Koç’un başkanlık süreci içerisinde transfer edilen defans oyuncuları

Diego Reyes: Porto’dan bonservisi elinde gelmişti fakat oynadığı futbolla tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Serdar Aziz: Galatasaray’dan transfer edilen 29 yaşındaki milli futbolcu sergilediği performansla çok da iç açmadı.

Sadık Çiftpınar: Malatyaspor’da oynadığı futbolla göz doldurmuştu fakat Ersun Yanal ona bu sezon sadece 23 dakika şans tanıdı.

Adil Rami: Büyük bir tecrübe olarak Fenerbahçe’ye imza attı fakat gerek fizik gerekse mental anlamda takıma katkı verecek gibi gözükmedi.

Zanka: Fenerbahçe’nin belki de elle tutulur tek stoper transferi. 13 maçta forma giydi 2 gol attı ama eksik yönleri çok fazla. Topla çıkışlarda problemler yaşayan Danimarkalı oyuncu birebirde de hiç güven vermiyor.