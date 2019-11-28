Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7676
  • 6,3538
  • 270.264
  • 107126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ali Koç'tan Comolli ve Ersun Yanal'a yaylım ateşi!

Ali Koç'tan Comolli ve Ersun Yanal'a yaylım ateşi!

Ali Koç'tan Comolli ve Ersun Yanal'a yaylım ateşi!

Geçtiğimiz sezon defans hattında problemler yaşayan Fenerbahçe, doğru ikiliyi bir türlü bulamadı.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon ligi kötü bir yerde bitiren ve 34 hafta sonunda kalesinde 44 gol gören Fenerbahçe bu sezon da defansif anlamda problemlerini tam olarak çözemedi.

DEFANS HATTINA 5 TRANSFER!

Geçtiğimiz Ocak ayında Serdar Aziz - Sadık Çiftpınar takviyeleri yapan sarı lacivertli kulüp yazın Zanka ve Adil Rami’yle defans hattında alternatif yaratırken, bu stoperlerin henüz tam anlamıyla randıman vermemesi Fenerbahçe’yi Jerome Boateng seçeneğine itti. Aziz Yıldırım’dan görevi devraldıktan sonra tam 5 defans oyuncusuna imza attıran Ali Koç’un hem Comolli hem de Ersun Yanal’a olan güveni sarsılırken, Sarı Kanarya’nın karavana atılan transferlerin ardından yine Ocak ayını beklediği belirtildi.

İşte Ali Koç’un başkanlık süreci içerisinde transfer edilen defans oyuncuları

Diego Reyes: Porto’dan bonservisi elinde gelmişti fakat oynadığı futbolla tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Serdar Aziz: Galatasaray’dan transfer edilen 29 yaşındaki milli futbolcu sergilediği performansla çok da iç açmadı.

Sadık Çiftpınar: Malatyaspor’da oynadığı futbolla göz doldurmuştu fakat Ersun Yanal ona bu sezon sadece 23 dakika şans tanıdı.

Adil Rami: Büyük bir tecrübe olarak Fenerbahçe’ye imza attı fakat gerek fizik gerekse mental anlamda takıma katkı verecek gibi gözükmedi.

Zanka: Fenerbahçe’nin belki de elle tutulur tek stoper transferi. 13 maçta forma giydi 2 gol attı ama eksik yönleri çok fazla. Topla çıkışlarda problemler yaşayan Danimarkalı oyuncu birebirde de hiç güven vermiyor.


Taze anne Müge Boz'dan korkutan açıklama
Güzel oyuncudan sevgilisine evlilik teklifi!
Kenan Doğulu'dan aylar sonra gelen Beren Saat paylaşımı!
İhaneti kaldıramadı! Hafızasını sildirecek
Türkiye'ye dönen Can Yaman umduğunu bulamadı! Böyle karşılandı
<p>Burdur kent merkezine 150, Altınyayla ilçesine 25, Muğla´nın Fethiye ilçesine 90 kilometre mesafe

Karanlıkdere Kanyonu´nda Sonbahar Güzelliği

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

1915 Çanakkale Köprüsü adım adım yükseliyor

YPG/PKK'nın tünel kazarak karargaha çevirdiği okul görüntülendi